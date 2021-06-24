|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «КРОНОСПАН» ПОСТРОИТ МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:07 24.06.2021
Компания «Кроноспан» построит мебельную фабрику в Гродненской области. Такое поручение сегодня дал Лукашенко в ходе посещения транспортно-логистического центра «Сильва Лоджистик БиУай», который принадлежит компании «Кроноспан ОСБ», занимающейся в Беларуси деревообработкой.
Свою продукцию она поставляет как на внутренний рынок, так и на внешний. Но, по мнению Лукашенко, отработанную древесину, по сути, полуфабрикат, компания могла бы использовать и сама, например производить мебель. Но для этого ей надо построить фабрику.
«Чем больше будет добавленная стоимость в Беларуси, тем больше мы будем поддерживать вас», - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
«В общем, выбирай место, скажи губернатору, хочешь - помощнику (инспектору по Гродненской области Юрию Караеву - прим.), они доложат, в каком месте ты будешь делать фабрику. Беру под контроль, и поможем тебе во всем. Оборудование сам закупишь, а сырья у тебя хватает», - сказал Лукашенко.
Он также обещал поддержать и другие инвестиционные проекты предприятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
Курсы в банках
на 24.06.2021
Конвертация в банках
на 24.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте