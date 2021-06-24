Компания «Кроноспан» построит мебельную фабрику в Гродненской области. Такое поручение сегодня дал Лукашенко в ходе посещения транспортно-логистического центра «Сильва Лоджистик БиУай», который принадлежит компании «Кроноспан ОСБ», занимающейся в Беларуси деревообработкой.

Свою продукцию она поставляет как на внутренний рынок, так и на внешний. Но, по мнению Лукашенко, отработанную древесину, по сути, полуфабрикат, компания могла бы использовать и сама, например производить мебель. Но для этого ей надо построить фабрику.

«Чем больше будет добавленная стоимость в Беларуси, тем больше мы будем поддерживать вас», - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

«В общем, выбирай место, скажи губернатору, хочешь - помощнику (инспектору по Гродненской области Юрию Караеву - прим.), они доложат, в каком месте ты будешь делать фабрику. Беру под контроль, и поможем тебе во всем. Оборудование сам закупишь, а сырья у тебя хватает», - сказал Лукашенко.

Он также обещал поддержать и другие инвестиционные проекты предприятия.