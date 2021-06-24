ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 413,1 ТЫС. - МИНЗДРАВ


13:49 24.06.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2021 года выросло до почти 413,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 413 тыс. 139 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 405 тыс. 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 864 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3082 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 786 пациентов, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 493 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 704 тыс. 014 тестов.

Более 790,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
валюта курс
EUR 3.0260
USD 2.5362
RUB 3.4903
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0246 -0.0014
USD 2.5335 -0.0027
RUB 3.5033 +0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0220 3.0270
USD 2.5310 2.5350
RUB 3.4920 3.5040
подробнее

Конвертация в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1970
EUR/RUB 86.3500 86.6000
USD/RUB 72.3000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте