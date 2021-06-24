Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2021 года выросло до почти 413,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 413 тыс. 139 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 405 тыс. 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 864 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3082 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 786 пациентов, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 493 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 704 тыс. 014 тестов.

Более 790,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.