Туристический информационный центр 26 июня откроется в Витебске (ул.Замковая 5-2, холл ТГК «Витебск Отель». Начало открытия - 14.00). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, центр создан туристско-гостиничным комплексом «Витебск Отель» по инициативе и в сотрудничестве с отделом спорта и туризма Витебского горисполкома.

В задачи центра входит презентация и продвижение туристического потенциала Витебска, формирование привлекательного имиджа города, оказание содействия туристам в самостоятельном знакомстве с объектами историко-культурного наследия.

Туристы смогут получить информацию о городе и его основных достопримечательностях, уточнить время работы музеев и торговых центров, заказать экскурсии по городу. Офис будет наполнен информационной-справочной литературой о городе Витебске и Витебской области.

После церемонии открытия всех гостей ждет подарок от туристического информационного центра