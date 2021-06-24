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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 26 ИЮНЯ ОТКРОЕТСЯ В ВИТЕБСКЕ
13:32 24.06.2021
Туристический информационный центр 26 июня откроется в Витебске (ул.Замковая 5-2, холл ТГК «Витебск Отель». Начало открытия - 14.00). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, центр создан туристско-гостиничным комплексом «Витебск Отель» по инициативе и в сотрудничестве с отделом спорта и туризма Витебского горисполкома.
В задачи центра входит презентация и продвижение туристического потенциала Витебска, формирование привлекательного имиджа города, оказание содействия туристам в самостоятельном знакомстве с объектами историко-культурного наследия.
Туристы смогут получить информацию о городе и его основных достопримечательностях, уточнить время работы музеев и торговых центров, заказать экскурсии по городу. Офис будет наполнен информационной-справочной литературой о городе Витебске и Витебской области.
После церемонии открытия всех гостей ждет подарок от туристического информационного центра
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