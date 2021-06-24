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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫВОЗ СЕМЯН РАПСА ИЗ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТЯТ
13:16 24.06.2021
Вывоз семян рапса из Беларуси запретят. Такое поручение сегодня дал Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область.
"Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семена рапса", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По словам Лукашенко, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях - это преступление.
Кроме того, в этой сфере очень развито недобросовестное посредничество и государство теряет большие деньги, посетовал он.
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