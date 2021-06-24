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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОДРОС НА 0,5%, ОПТОВЫЙ – НА 8,5%
12:26 24.06.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 1982,3 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,9 рубля против 11,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота области, в январе-мае 2021 г. составил 1807,9 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 1230,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,5% к уровню января-мая 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 84,2 млн рублей, или 113,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
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