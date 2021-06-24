Гродненский государственный медицинский университет первым среди медуниверситетов Беларуси аккредитован Независимым агентством аккредитации и рейтинга на соответствие стандартам World Federation for Medical Education, авторитетной организации, занимающейся обучением и подготовкой врачей во всем мире.

Как сообщает сайт университета, это первый вуз в Беларуси, который получил положительную оценку внешнеэкспертной международной комиссии.

«Подготовка к такой аккредитации – долгий и непростой процесс, – рассказала начальник отдела международных связей ГрГМУ Оксана Мозалевич. – Аккредитацию мы прошли в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (IAAR), которое является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования (Казахстан, Нурсултан). В мае 2021 года внешнеэкспертная международная комиссия посетила университет. Комиссия оценивала качество образовательной деятельности вуза и определяла соответствие мировым стандартам и критериям».

Международная аккредитация позволит университету развивать деятельность в области академической мобильности студентов и преподавателей, повысить престиж университета в мире, обеспечить привлекательность вуза для отечественных и зарубежных абитуриентов и работодателей. Для выпускников университета, окончивших обучение по программам, прошедшим аккредитацию, откроется возможность получить признание профессиональной квалификации и принять участие в международных проектах.

IAAR является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования, первая и единственная организация в Евразийском регионе, которая получила признание Всемирной Федерации медицинского образования (WFME), что дает ей право проводить международную аккредитацию медицинских организаций образования и образовательных программ в соответствии с международными стандартами. Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) является полноправным членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) и Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME). IAAR проводит международную институциональную и программную аккредитацию в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Молдове, Румынии, Российской Федерации, Узбекистане, Украине и в других странах.

«Согласно политике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной медицинской ассоциации (BMA) для признания в образовательной комиссии иностранных выпускников медицинских вузов (ECFMG) все медицинские организации до 2023 года должны пройти международную аккредитацию в признанном Всемирной Федерацией медицинского образования (WFME) агентстве», -- пояснил первый проректор ГрГМУ Виталий Воробьев.

Работа экспертной комиссии в ГрГМУ осуществлялась на основании Программы визита экспертной комиссии по проведению международной институциональной и программной аккредитации образовательных программ: 1-79 01 01 «Лечебное дело»,1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело».

Комиссия ознакомилась с внутренними и внешними стейкхолдерами, большинство из которых являются и руководителями баз практик, и работодателями, которые принимают активное участие в обсуждении миссии ВУЗа и его образовательной деятельности, что позволяет гармонизировать объем, содержание, последовательность изучения предметов между кафедрами вуза и базами практик.

«Получение Гродненским государственным университетом международной институциональной и программной аккредитации – еще один шаг по повышению его академической конкурентоспособности. Достойные аккредитационные результаты стали возможны благодаря высокому уровню профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава, внедрению лучших международных практик, развитой инфраструктуре, студентам университета, работодателям и выпускникам, которые поддержали университет во время прохождения аккредитации», - отметила ректор университета Елена Кроткова.