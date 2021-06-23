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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ
11:53 24.06.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) ожидает стабилизации цен на металлопродукцию.
По данным аналитического обзора, подготовленного биржей, до конца июля котировки наиболее востребованных в Беларуси видов металлопродукции, реализуемых на биржевых торгах, останутся относительно стабильными. На это указывает замедление роста мировых цен на стальной прокат, рост производства металлопродукции в Китае и изменение поведения крупнейших потребителей, которые в ожидании разворота ценового тренда снизили объемы закупок.
Сглаживанию ценовых колебаний на белорусском рынке также способствует применение биржей ценового коридора на металлопродукцию с фиксированной верхней границей.
С начала года биржевые котировки на основные виды стального проката увеличились в 1,4-1,9 раза. При этом наибольшее подорожание было свойственно стальным трубам и листовому прокату - в 1,7-1,9 раза, в то время как цены на арматуру, уголок и швеллер увеличились в 1,4-1,5 раза.
Схожая ситуация наблюдалась и в сегменте цветных металлов и изделий из них. Например, готовая продукция из меди подорожала в среднем на 25%, а стоимость сплавов и изделий из алюминия увеличилась на 30%.
Поскольку на биржевых торгах представлена в основном импортная металлопродукция российского производства, динамика белорусских цен в полной мере соответствовала тенденциям на внутреннем рынке России, где с ноября прошлого года наблюдается существенный ценовой рост.
«Сейчас цены на металлопродукцию на белорусском биржевом рынке стабилизировались, а по некоторым позициям даже начали снижаться. Впрочем, в ближайшей перспективе серьезные изменения в ценовой динамике не ожидаются. Колебания цен если и будут, то незначительные. Их направление - вверх или вниз - будет зависеть от номенклатуры металлопроката, уровня спроса и предложения, действий основных игроков и внешней конъюнктуры», - рассказали в пресс-службе БУТБ.
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