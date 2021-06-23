|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УПАЛИ НА 9,4%
11:46 24.06.2021
В январе-мае 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 7,5 млн тонн грузов, или 90,6% к январю-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 897,6 млн тонно-километров, или 101,3% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 60,4 млн человек, или 89,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 347,6 млн пассажиро-километров, или 84,4% к уровню января-мая 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
Курсы в банках
на 24.06.2021
Конвертация в банках
на 24.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте