В январе-мае 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 7,5 млн тонн грузов, или 90,6% к январю-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 897,6 млн тонно-километров, или 101,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 60,4 млн человек, или 89,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 347,6 млн пассажиро-километров, или 84,4% к уровню января-мая 2020 г.