В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-май 2021 года поступило 1262,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 544,8 млн рублей, местные бюджеты – 717,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (32,2% или 406,7 млн рублей), подоходного налога (20,6% или 260,6 млн рублей), налога на добавленную стоимость (17,7% или 223,3 млн рублей).

В общей сумме поступлений 96,2%, или 1214,9 млн рублей, составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило 27,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 19,8 млн рублей, что составляет 2,2% и 1,6% поступлений соответственно.