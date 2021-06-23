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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
11:25 24.06.2021
В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-май 2021 года поступило 1262,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 544,8 млн рублей, местные бюджеты – 717,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (32,2% или 406,7 млн рублей), подоходного налога (20,6% или 260,6 млн рублей), налога на добавленную стоимость (17,7% или 223,3 млн рублей).
В общей сумме поступлений 96,2%, или 1214,9 млн рублей, составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило 27,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 19,8 млн рублей, что составляет 2,2% и 1,6% поступлений соответственно.
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