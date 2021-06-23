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ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ ПРЕЗЕНТОВАЛ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 БРОНЕТРАНСПОРТЕР


11:10 24.06.2021

На X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 презентован бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей.

"БТР - одно из основных средств подвижности для сухопутных войск. До сегодняшнего времени мы либо модернизовали доставшиеся нам от Советского Союза БТР-70, либо закупали и сейчас закупаем БТР российского производства. Но, конечно, было бы странно, если бы с учетом такой развитой машиностроительной промышленности республики, мы бы не имели собственного колесного бронированного подвижного средства. Поэтому такая задача была поставлена, и белорусские машиностроители, в частности МЗКТ, ее отработали", - сказал во время открытия выставки премьер-министр Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.
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