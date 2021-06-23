В январе-мае 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 5036,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,9% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 84,7%, в обрабатывающей промышленности – 108,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,4%.