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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛО НА 6,9%
10:59 24.06.2021
В январе-мае 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 5036,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,9% к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 84,7%, в обрабатывающей промышленности – 108,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,4%.
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