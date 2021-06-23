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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ - ПРЕМЬЕР
10:44 24.06.2021
Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время открытия международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.
"Сегодня оправдываются все прогнозы, которые мы делали уже достаточно давно…, что в каких-то критических областях, как бы ни было трудно, надо рассчитывать на собственные силы, потому что любая зависимость всегда может быть использована в качестве элемента давления, особенно в такой важной сфере, как оборона и безопасность. С этим же столкнулась, мы знаем, не так давно Российская Федерация. Благодаря мощи своих конструкторов, проектировщиков она смогла вовремя переориентироваться и заместить ту комплектацию, которая раньше поставлялась из-за границы", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, Беларусь к этому тоже готова.
"Такие задачи перед оборонно-промышленным комплексом ставились - максимально опираться на собственные силы и на силы наших стратегических партнеров и союзников, таких как Российская Федерация, КНР. Мы этим курсом шли, и сегодня то, что видим здесь - подтверждение правильности выбранной тактики", - отметил он.
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