ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 1,4%

10:21 24.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь- май 2021 года в текущих ценах составил 4456 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 1,4% к уровню января-мая 2020 г.