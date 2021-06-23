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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 ПРЕДСТАВИЛИ БЕСПИЛОТНЫЙ ВЕРТОЛЕТ HUNTER


09:59 24.06.2021

В первый день работы выставки MILEX-2021 был дан старт продажам новейшей разработки КБ «Беспилотные вертолеты» - разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса Hunter.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, аналогов у этого комплекса сегодня нет. Максимальный взлетный вес вертолета, предназначенного для поиска и уничтожения легкобронированной техники, живой силы противника, а также малоскоростных воздушных целей, – 750 килограммов. Боевая нагрузка – 200 килограммов. В полете он может проводить до девяти часов, а в базовой комплектации оборудуется оптико-электронной системой, комплексом стрелкового и ракетного вооружения, комплексом бортовой обороны.

«Одна из основных функций разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса Hunter – работа в городских условиях, то есть уничтожение огневых точек противника в труднодоступных местах, в которые опасно направлять пилотируемые вертолеты, - рассказал главный конструктор КБ «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков. – Когда мы писали техническое задание на данный комплекс, получали информацию в том числе от спецслужб, которые работают в горячих точках, от наших коллег из России. Эта машина строилась именно как военная, поэтому гражданского применения у конкретно этого комплекса нет. Эта разработка предназначена для применения в специальных операциях».

Владимир Чудаков отметил, что беспилотник оснащен пулеметом Калашникова танковой модификации с боекомплектом в 550 патронов, восьмью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.

«В классе боевых разведывательных ударных вертолетов машин такого максимального взлетного веса нет, - отметил главный конструктор предприятия. – Наши ближайшие конкуренты разработали платформу подобной машины и проходят испытания. Но если они взяли пилотируемый вертолет и сделали из него беспилотный, то мы пошли другим путем: построили комплекс вооружения, а затем создали вокруг него вертолет».

Представленный на выставке БПЛА - комплекс пятого поколения. Машина сложная, но удачная и стабильная. Боевые задачи Hunter способен решать как самостоятельно, так и в составе пары беспилотных вертолетов. Машина полностью роботизирована, оснащена 52 микроконтроллерами – внутри нее организована нейросеть. Для выполнения задачи ей нужно только задать цель и направление. Единственное, что невозможно без участия человека, - применение оружия.

В том, что комплекс будет пользоваться спросом у покупателей, сомнений у разработчиков нет. Владимир Чудаков не сомневается, что у представленного на выставке вертолета уже совсем скоро найдутся заказчики из различных стран.

«Мы частная компания, занимаемся беспилотниками 26 лет, потому всегда работали по такой схеме: придумали, разработали, произвели и продали. Предварительно мы получили предконтракты и на эту машину. Сейчас выставляем на продажу или сами комплексы, или технологию – разрешение правительства на это получено. Заинтересованные в покупке уже есть в разных странах», - рассказал Владимир Чудаков.
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