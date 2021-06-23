ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 5%


09:43 24.06.2021

За январь-апрель 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,9%, рентабельность продаж – 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 3197,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1009,9 млн рублей, или 31,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 6004,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1118,2 млн рублей, или 18,6% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
валюта курс
EUR 3.0260
USD 2.5362
RUB 3.4903
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0260 +0.0075
USD 2.5362 -0.0006
RUB 3.4903 +0.023
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0340
USD 2.5340 2.5400
RUB 3.4850 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1920 1.1970
EUR/RUB 86.6000 87.0000
USD/RUB 72.5000 72.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте