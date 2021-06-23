За январь-апрель 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,9%, рентабельность продаж – 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 3197,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1009,9 млн рублей, или 31,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 6004,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1118,2 млн рублей, или 18,6% от общего объема кредиторской задолженности.