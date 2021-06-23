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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛЭНЕРГО ПРИЧИНОЙ АВАРИИ НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС НАЗВАЛИ АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ
09:35 24.06.2021
Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС и отключения электроэнергии в Витебской и Могилевской областях вечером 23 июня 2021 года стала аномальная жаркая погода. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
"В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт", - сообщил главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.
Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.
По его словам, в течение часа за счет было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ.
Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС были запущены 4 энергоблока общей мощностью 1300 МВт, два турбогенератора Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт, в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.
Как информирует Telegram-канал «Белэнерго» утром 24 июня, электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено. Энергосистема работает в штатном режиме.
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