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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛЭНЕРГО ПРИЧИНОЙ АВАРИИ НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС НАЗВАЛИ АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ


09:35 24.06.2021

Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС и отключения электроэнергии в Витебской и Могилевской областях вечером 23 июня 2021 года стала аномальная жаркая погода. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

"В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт", - сообщил главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

По его словам, в течение часа за счет было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ.

Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС были запущены 4 энергоблока общей мощностью 1300 МВт, два турбогенератора Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт, в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

Как информирует Telegram-канал «Белэнерго» утром 24 июня, электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено. Энергосистема работает в штатном режиме.
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