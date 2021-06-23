В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 566,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,7% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 76,5 тыс. тонн, молока – 297,2 тыс. тонн, яиц получено 132,7 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 82,1% производства яиц.

На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 527,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,5 тыс. голов. Численность свиней составила 124,9 тыс. голов.