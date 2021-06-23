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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЕТ В БЕЛАРУСИ С 24 ИЮНЯ
18:55 23.06.2021
С 24 июня 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,88 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,98 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,20 рубля, ДТ – 1,98 рубля.
Это уже восемнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 15 июня.
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