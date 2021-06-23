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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНА ОДНА ТЫСЯЧА НОВЫХ КВАРТИР


17:56 23.06.2021

В январе-мае 2021 г. организациями всех форм собственности Витебской области построена одна тысяча новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 93,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 30,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 25,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 28,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,9% от общего ввода по области.
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