ЭКОНОМИКА РБ

НЦПИ ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ОСПАРИВАНИЮ В СУДЕ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

17:45 23.06.2021 28 июня на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Оспаривание ненормативных правовых актов, касающихся применения статьи 33 Налогового кодекса: по материалам судебной практики». Как сообщает НЦПИ, спикер семинара – судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Светлана Дубай. В ходе семинара участники семинара узнают о(об): общей характеристике подходов экономических судов при рассмотрении дел, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов, касающихся применения статьи 33 НК; применении судами общих принципов налогообложения по делам рассматриваемой категории; судебной оценке оснований для корректировки налогооблагаемой базы плательщика в соответствии с положениями пункта 4 статьи 33 НК: признаках, критериях и доказательствах; проверке судами правильности установления действительного размера налоговых обязательств плательщика; сформированных судами правовых позициях по вопросам применения контролирующими органами положений пунктов 4 и 5 статьи 33 НК. До 11.00 28 июня эксперту можно задать вопросы по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.