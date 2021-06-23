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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ОСПАРИВАНИЮ В СУДЕ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
17:45 23.06.2021
28 июня на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Оспаривание ненормативных правовых актов, касающихся применения статьи 33 Налогового кодекса: по материалам судебной практики».
Как сообщает НЦПИ, спикер семинара – судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Светлана Дубай.
В ходе семинара участники семинара узнают о(об):
общей характеристике подходов экономических судов при рассмотрении дел, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов, касающихся применения статьи 33 НК;
применении судами общих принципов налогообложения по делам рассматриваемой категории;
судебной оценке оснований для корректировки налогооблагаемой базы плательщика в соответствии с положениями пункта 4 статьи 33 НК: признаках, критериях и доказательствах;
проверке судами правильности установления действительного размера налоговых обязательств плательщика;
сформированных судами правовых позициях по вопросам применения контролирующими органами положений пунктов 4 и 5 статьи 33 НК.
До 11.00 28 июня эксперту можно задать вопросы по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.
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