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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ ПВТ «ГЕЙМ СТРИМ» СТАЛ ЛУЧШИМ ЭКСПОРТЕРОМ 2020 ГОДА
17:04 23.06.2021
Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) «Гейм Стрим» (Wargaming) вошел в число победителей конкурса «Лучший экспортер года 2020».
Как сообщает сайт ПВТ, компания выиграла в номинации «Разработка информационных технологий.
Для «Гейм Стрим» это не первая награда в конкурсе. В прошлом году резидент ПВТ получил Гран-при от Белорусской торгово-промышленной палаты.
Конкурс «Лучший экспортер года» проводится Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке Национальной академии наук, Парка высоких технологий, а также министерств и других государственных учреждений, представителей бизнес-сообществ и СМИ.
СООО «Гейм Стрим» – резидент ПВТ с 2008 года. Компания занимается разработкой программного обеспечения интеллектуальных систем и визуализации данных. В ее портфеле – успешные компьютерные игры, среди которых World of Tanks, объединяющая более 160 млн пользователей во всем мире.
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