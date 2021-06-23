Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) «Гейм Стрим» (Wargaming) вошел в число победителей конкурса «Лучший экспортер года 2020».

Как сообщает сайт ПВТ, компания выиграла в номинации «Разработка информационных технологий.

Для «Гейм Стрим» это не первая награда в конкурсе. В прошлом году резидент ПВТ получил Гран-при от Белорусской торгово-промышленной палаты.

Конкурс «Лучший экспортер года» проводится Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке Национальной академии наук, Парка высоких технологий, а также министерств и других государственных учреждений, представителей бизнес-сообществ и СМИ.

СООО «Гейм Стрим» – резидент ПВТ с 2008 года. Компания занимается разработкой программного обеспечения интеллектуальных систем и визуализации данных. В ее портфеле – успешные компьютерные игры, среди которых World of Tanks, объединяющая более 160 млн пользователей во всем мире.