МТС продолжает расширять 4G-покрытие в Минской области, в том числе в новом диапазоне 800 МГц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, дополнительные базовые станции LTE-800 запущены в 77 небольших населенных пунктах Любанского, Червенского, Вилейского, Солигорского, Слуцкого, Мядельского, Крупского, Борисовского и других районах.

Новый диапазон LTE-800 в Минской области был запущен в мае этого года. В местах включения базовых станций LTE в диапазоне 800 МГц потребление интернет-трафика в среднем увеличилось на 70%. А самые «качающие» станции LTE-800 оказались в районе поселка Новоколосово Столбцовского района.

Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать более широкую территорию с меньшим числом базовых станций. Абоненты МТС могут еще комфортнее пользоваться интернет-сервисами, смотреть видео в высоком разрешении, работать и обучаться онлайн.

МТС совместно с beСloud продолжит и дальше расширять географию покрытия 4G. Базовые станции LTE-800 уже запущены в Гомельской и Могилевской областях. На данный момент МТС планирует обеспечить связью 4G абонентов, живущих в сельской местности Витебской области, — сразу после завершения строительства базовых станций LTE инфраструктурным оператором beCloud. К 2023 году высокоскоростной интернет LTE-800 от МТС появится во всех областях Беларуси.