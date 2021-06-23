В январе-мае 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,1 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 180 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 103,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 57,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 81,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 22,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 12,5% от общего ввода по области.