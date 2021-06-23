|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ОТПРАВИЛО БЕЛОРУССКИМ АГРАРИЯМ НОВЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
14:35 23.06.2021
ОАО «Гомсельмаш» на этой неделе отправило белорусским потребителям самый высокопроизводительный зерноуборочный комбайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, обладателями комбайнов GOMSELMASH GS2124 стали аграрии из Минской и Витебской области.
Зерноуборочный комбайн GS2124 оснащен двигателем мощностью 520 л.с, двухбарабанным МСУ гибридного типа шириной 1700 мм с двумя роторами-соломосепараторами длиной 4,2 метра каждый, системой очистки площадью 5,8 м2. Объем зернового бункера увеличен до 10,5 м3.
В современной новинке GS2124 установлены экономичный двигатель Cummins, реверсивный вентилятор очистки радиатора, половоразбрасыватель, пятисекционный вентилятор с гидравлическим приводом, автоматическая централизованная система смазки, улучшенная наклонная камера с системой удаления пыли и электрогидравлическим копированием, а также современная кабина Uni Cab, которая оснащена всем необходимым для комфортной работы комбайнера.
Моноблочные пульты управления комбайном и освещением, современный эргономичный джойстик, видеонаблюдение за рабочими зонами, аудиосистема, холодильник с функцией подогрева, бокс для охлаждения напитков, система автоматического поддержания заданной температуры кондиционером, USB-разъем для подключения внешних устройств, розетка на 12V по типу «прикуриватель», органайзеры для хранения документов и мелких вещей, рулевая колонка и кресло на пневмоподвеске с регулировками позволяют настроить удобное рабочее положение.
Бортовой компьютер с монитором на 10 дюймов с сенсорным управлением, функцией выбора оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий обеспечивает простоту и удобство в работе. Мощная диодная электроосветительная система освещения рабочей зоны с 10 фарами для комфортной работы обеспечивает прекрасную видимость при работе в темное время суток.
Одно из главных отличий новинки «Гомсельмаша» – оснащение системой точного земледелия компании Trimble. Решения Trimble помогают сельхозорганизациям на каждом этапе работ, начиная с подготовки почвы и заканчивая сбором урожая.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
Курсы в банках
на 23.06.2021
Конвертация в банках
на 23.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте