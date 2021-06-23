ОАО «Гомсельмаш» на этой неделе отправило белорусским потребителям самый высокопроизводительный зерноуборочный комбайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, обладателями комбайнов GOMSELMASH GS2124 стали аграрии из Минской и Витебской области.

Зерноуборочный комбайн GS2124 оснащен двигателем мощностью 520 л.с, двухбарабанным МСУ гибридного типа шириной 1700 мм с двумя роторами-соломосепараторами длиной 4,2 метра каждый, системой очистки площадью 5,8 м2. Объем зернового бункера увеличен до 10,5 м3.

В современной новинке GS2124 установлены экономичный двигатель Cummins, реверсивный вентилятор очистки радиатора, половоразбрасыватель, пятисекционный вентилятор с гидравлическим приводом, автоматическая централизованная система смазки, улучшенная наклонная камера с системой удаления пыли и электрогидравлическим копированием, а также современная кабина Uni Cab, которая оснащена всем необходимым для комфортной работы комбайнера.

Моноблочные пульты управления комбайном и освещением, современный эргономичный джойстик, видеонаблюдение за рабочими зонами, аудиосистема, холодильник с функцией подогрева, бокс для охлаждения напитков, система автоматического поддержания заданной температуры кондиционером, USB-разъем для подключения внешних устройств, розетка на 12V по типу «прикуриватель», органайзеры для хранения документов и мелких вещей, рулевая колонка и кресло на пневмоподвеске с регулировками позволяют настроить удобное рабочее положение.

Бортовой компьютер с монитором на 10 дюймов с сенсорным управлением, функцией выбора оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий обеспечивает простоту и удобство в работе. Мощная диодная электроосветительная система освещения рабочей зоны с 10 фарами для комфортной работы обеспечивает прекрасную видимость при работе в темное время суток.

Одно из главных отличий новинки «Гомсельмаша» – оснащение системой точного земледелия компании Trimble. Решения Trimble помогают сельхозорганизациям на каждом этапе работ, начиная с подготовки почвы и заканчивая сбором урожая.