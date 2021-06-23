Рекордный объем кормовых добавок – свыше 5 тыс. т на сумму 7,5 млн BYN – продан в ходе биржевых торгов сельхозпродукцией на внутренний рынок, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в торговой сессии приняли участие 90 продавцов и 20 покупателей, которые совершили 54 сделки.

«В качестве покупателей в данной торговой сессии участвовали ряд крупнейших сельхозпредприятий страны, что и обусловило рекордный объем закупки. Немаловажную роль также сыграла ситуация на внешних рынках, где цены на продукцию животноводства достигли максимума за последние два года. Стремясь воспользоваться благоприятной конъюнктурой, отечественные агрокомбинаты и птицефабрики существенно нарастили объемы производства. Поэтому в настоящее время они испытывают повышенную потребность в комбикормах, премиксах, белково-минеральных добавках, витаминных комплексах, а биржевая площадка позволяет оперативно пополнять складские запасы», – пояснили в пресс-службе БУТБ.

По итогам 5 месяцев 2021 г. через БУТБ реализовано 46,5 тыс. т кормовых добавок на общую сумму 86,4 млн BYN. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок увеличился на 63% в натуральном выражении и на 93% в стоимостном.

«Несмотря на подорожание наиболее востребованных видов кормовых добавок, белорусские сельхозпредприятия, участвующие в биржевых торгах, этого практически не почувствовали, так как высокий уровень конкуренции среди поставщиков позволил в значительной степени нивелировать рост цен», – отметили в пресс-службе БУТБ.