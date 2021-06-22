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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛСЯ НА 0,9%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 7,4%
12:52 23.06.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 2249,5 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,6 рубля против 13,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 99,8% розничного товарооборота области, в январе-мае 2021 г. составил 1 958,5 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 1490,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,4% к уровню января-мая 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 102,3 млн рублей, или 116,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
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