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ЭКОНОМИКА РБ
В ООО «БР-ВУД» ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
12:42 23.06.2021
На строительной площадке ООО «БР-Вуд» приступили к реконструкции зданий будущего участка сортировки пиломатериалов и цеха по производству пеллет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино Групп», этому предшествовал важный этап подготовки строительной площадки, который включал в себя большие объемы демонтажных и изыскательских работ, а также строительства линии временного электроснабжения.
С ноября 2020 г. начата поставка оборудования для лесопильного цеха с объемом переработки 197 000 м3 пиловочника в год. Поставщик оборудования и технологии - ведущая шведская компания USNR. С апреля 2021 г. приняты первые машины с оборудованием комплекса сушильных камер Katres способного просушить до 100 000 м3 пиломатериалов в год. Закуплено котельное оборудование общей мощностью 9 МВт.
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