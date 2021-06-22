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ЭКОНОМИКА РБ


В ООО «БР-ВУД» ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ


12:42 23.06.2021

На строительной площадке ООО «БР-Вуд» приступили к реконструкции зданий будущего участка сортировки пиломатериалов и цеха по производству пеллет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино Групп», этому предшествовал важный этап подготовки строительной площадки, который включал в себя большие объемы демонтажных и изыскательских работ, а также строительства линии временного электроснабжения.

С ноября 2020 г. начата поставка оборудования для лесопильного цеха с объемом переработки 197 000 м3 пиловочника в год. Поставщик оборудования и технологии - ведущая шведская компания USNR. С апреля 2021 г. приняты первые машины с оборудованием комплекса сушильных камер Katres способного просушить до 100 000 м3 пиломатериалов в год. Закуплено котельное оборудование общей мощностью 9 МВт.
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