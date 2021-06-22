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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 412,3 ТЫС. - МИНЗДРАВ
12:36 23.06.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2021 года выросло до почти 412,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 412 тыс. 353 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 405 тыс. 045 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 805 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3072 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 802 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 176 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 686 тыс. 521 тест.
Более 790,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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