В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 8,4 млн тонн грузов, или 92,6% к январю-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 286,4 млн тонно-километров, или 98,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 45,7 млн человек, или 90,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 310,8 млн пассажиро-километров, или 78,6% к январю-маю 2020 г.