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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 7,4%
12:20 23.06.2021
В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 8,4 млн тонн грузов, или 92,6% к январю-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 286,4 млн тонно-километров, или 98,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 45,7 млн человек, или 90,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 310,8 млн пассажиро-километров, или 78,6% к январю-маю 2020 г.
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