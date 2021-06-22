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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
12:00 23.06.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговлю усмотрело в действиях Могилевского облисполкома признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ.
Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома направило в адрес подведомственных учреждений здравоохранения обращение ООО «МЕДИОР», которое содержало искаженные сведения о качестве глюкометров, поставляемых его конкурентом – ОДО «СЭЙСИМЕД», а также некорректное сравнение цен на расходные материалы к ним.
После получения письма от вышестоящего органа отдельные учреждения здравоохранения при выборе поставщика глюкометров отдали предпочтение ООО «МЕДИОР», тогда как ранее поставку глюкометров в их адрес осуществляло ОДО «СЭЙСИМЕД».
«Усмотрев в действиях Могилевского облисполкома признаки нарушения антимонопольного законодательства (пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»), МАРТ выдало облисполкому предупреждение о необходимости отзыва письма, направленного подведомственным организациям здравоохранения», - сообщили в МАРТ.
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