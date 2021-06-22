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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ВОЛАТАВТО» ЭКСПОНИРУЕТ НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021
11:44 23.06.2021
ОАО «ВОЛАТАВТО» экспонирует на выставке MILEX-2021 новые образцы продукции военного назначения уже освоенные в производстве и планируемые к освоению в текущем году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на выставке демонстрируется реактивная система залпового огня калибра 122 мм «Шквал», размещенная на шасси Урал-432007. Она снащена системой спутниковой навигации и ориентирования «Магеллан», метеокомплексом и автоматизированной системой наведения и управления артчастью, способной вести самостоятельную боевую работу по целям с известными координатами.
Кроме того, представлен макет унифицированного самоходного минометного комплекса МК-120/82 калибра 120 мм и 82 мм, который планируется к созданию в ближайшее время.
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