ОАО «ВОЛАТАВТО» экспонирует на выставке MILEX-2021 новые образцы продукции военного назначения уже освоенные в производстве и планируемые к освоению в текущем году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на выставке демонстрируется реактивная система залпового огня калибра 122 мм «Шквал», размещенная на шасси Урал-432007. Она снащена системой спутниковой навигации и ориентирования «Магеллан», метеокомплексом и автоматизированной системой наведения и управления артчастью, способной вести самостоятельную боевую работу по целям с известными координатами.

Кроме того, представлен макет унифицированного самоходного минометного комплекса МК-120/82 калибра 120 мм и 82 мм, который планируется к созданию в ближайшее время.