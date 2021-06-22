В январе-мае 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 6542,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 120,9% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 70,9%, в обрабатывающей промышленности – 106,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 227,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 112,1%.