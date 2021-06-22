С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в июне 2021 года Белорусская железная дорога проведет «Единый день пассажира» в дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 23 и 24 июня граждане могут задать свои вопросы специалистам БелЖД: по телефону 151 Контакт-центра Белорусской железной дороги; через электронную почту и чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook;

При этом необходимо указать, что вопрос задан в рамках «Единого дня пассажира». Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги.

Непосредственно 24 июня 2021 года, с 11:00 до 14:00, на вопросы пассажиров будут отвечать руководители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги. В течение трех часов свои вопросы им можно будет задать по телефону 151 (звонок доступен с номеров станционарной телефонной сети, а также всех мобильных операторов).

«Единый день пассажира» проводится на Белорусской железной дороге регулярно, начиная с 2015 года. 4 раза в год представители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, получения обратной связи.

Как показывает практика, проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг.