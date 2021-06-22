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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ГОТОВЯТ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА НОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ


10:52 23.06.2021

Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа. Об этом заявил 22 июня премьер-министр Роман Головченко.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он заявил, что введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Беларуси.

"Декларировать при этом миссию "ради белорусского народа" по меньшей мере цинично и беспринципно. Только посмотрите, чем обосновываются санкции, которые вводятся против наших предприятий. Например, экономические санкции против ОАО "МАЗ" вводятся на основании того, что президент страны назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, против ОАО "БЕЛАЗ" - так как Глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси. И поэтому эти предприятия заслуживают экономического наказания?" - возмутился Головченко.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - признал он.
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