ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛ 5,5%

10:45 23.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 5938,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 5,5% больше к уровню января-мая 2020 г.