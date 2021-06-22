БЕЛАЗ продемонстрировал делегации правительства Сахалинской области и «Восточной горнорудной компании» работу первого самосвала БЕЛАЗ-7530Е в дизель-троллейном исполнении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», для этого на территории предприятия был создан полигон для испытаний дизель-троллейвозов с контактной троллейной линией общей протяженностью более 400 метров, 33 опорами и тяговой подстанцией мощностью 1,8 МВт. В ближайшие месяцы на нем будут проведены комплексные испытания, которые должны будут подтвердить прогнозные показатели эффективности троллейвозной модификации самосвала.

Презентуя новую модель, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович отметил: «Выпуск таких машин – это перспективное направление развития карьерной техники БЕЛАЗ, учитывающее мировые тенденции по использованию альтернативных источников энергии. Эксплуатация дизель-троллейвоза способствует сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду и улучшению экологической обстановки в карьерах и прилегающих регионах. Мы предлагаем комплексные решения по организации всей необходимой инфраструктуры. И верим, что именно такой подход поможет нашим потребителям увеличивать производительность и снижать стоимость перевозок».

Присутствовавшие на мероприятии представители органов государственной власти Российской Федерации и Беларуси высоко оценили не только научно-технический, бизнес-, но и экологический потенциал разработки.

Согласно предварительным договоренностям сторон, в 2022 году на территории «Солцевского угольного разреза» в Углегорском районе Сахалинской области планируется выстроить соответствующую инфраструктуру для проведения комплексных эксплуатационных испытаний самосвалов в дизель-троллейном исполнении. На первом этапе ВГК построит опытно-экспериментальный участок троллейной линии протяженностью 1,5 км, на котором будут работать 5-6 таких машин. В дальнейшем, при успешном достижении заявленных технико-экономических показателей, будет рассмотрена возможность расширения эксперимента вплоть до полного перевода всего парка самосвалов.

Неожиданностью для гостей стала презентация абсолютно «зеленого» БЕЛАЗа-7558Е грузоподъемностью 90 тонн. Это совершенно новый тип карьерного транспорта, под капотом которого вместо дизельного двигателя – аккумуляторные батареи. Использование такой машины экономически выгодно - стоимость перевозки тонны груза гораздо ниже, чем на традиционном дизельном транспорте. Более того, технология позволяет полностью избежать вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в местах эксплуатации техники.