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ЭКОНОМИКА РБ


ИНДИЙСКИЙ ШТАММ COVID-19 ВЫЯВЛЕН В МИНСКЕ


09:33 23.06.2021

Индийский штамм COVID-19 выявлен в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Беларуси», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена.

«Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава Беларуси проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARs-CoV-2. Данная работа ведется с целью слежения и контроля за появлением новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание уделяется выявлению геновариантов вызывающих беспокойство мировой системы здравоохранения (ВОЗ)2, - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.

Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, является естественным процессом эволюции вируса.

Сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке, приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание.

Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести «индийский» вариант COVID-19 более спокойно.

В настоящее время «индийский» штамм получил широкое распространение не только в Индии, но и странах Европы, вытеснив «британский» штамм. Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года вызван также этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%.

Специалисты считают, что широкое распространение «индийского» штамма в первую очередь связано с несоблюдением мер предосторожности, небольшим количеством вакцинированных лиц, что не позволяет достичь необходимого уровня популяционного иммунитета.
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