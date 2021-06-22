В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1014,5 млн рублей или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 992,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 131,3 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем в январе-мае 2020 г., молока – 578,4 тыс. тонн (на 2,7% больше), яиц получено 174,2 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 85,7% производства яиц.

На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 685,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,4 тыс. голов. Численность свиней составила 623,4 тыс. голов.