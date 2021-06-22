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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:20 22.06.2021

В январе-мае 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 2,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 243,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 149,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 61,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 106,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 65 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,7% от общего ввода по области.
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