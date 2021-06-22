Завод «Современные бетонные конструкции» (СБК) из группы компаний «А-100 Девелопмент» запустил новое направление по строительству коттеджей из сборного железобетона для частных лиц.

Комплекты изготавливают на заводе под Минском, затем привозят на участок и собирают в срок около двух месяцев. Цена коттеджа с монтажом — от 31 800 долларов.

«СБК Компакт» представлен на данный момент тремя типами индивидуальных домов-конструкторов из сборного железобетона. Их собирают из трехслойных железобетонных панелей, которые хорошо удерживают тепло и поглощают шумы. Плиты для домов выпускают по скандинавской технологии на финском оборудовании. Они обладают ровной поверхностью без стыков под чистовую отделку — их не нужно шпатлевать, грунтовать или штукатурить. На заводе также проведут каналы для проводки.

В комплект вместе с наружными стенами и плитами перекрытия входят перегородки, вентканал, колонны, балки и соединительные элементы. В качестве опции — декоративная отделка фасада и утепление кровли.

Коттеджи спроектированы в современном европейском стиле: схожие дома вы могли видеть в Швеции или Дании. На выбор три варианта, которые отличаются по площади и числу этажей. Самый доступный — одноэтажный дом на 76 «квадратов». Внутри есть гостиная с кухней, две спальни, кабинет и гардеробная. Рядом с входом санузел и котельная, с другой стороны — небольшая терраса. Цена за домокомплект со свободной планировкой, его доставку и монтаж – от 79 490 рублей.

Для семей с детьми разработали дом площадью 94 кв.м. Комнаты в нем просторнее, а терраса почти втрое больше — 34 «квадрата». Гостиная и кухня-столовая здесь визуально разделены. Стоимость с уже готовой планировкой — от 87 780 рублей.

Самый крупный — двухэтажный коттедж на 99 «квадратов». На первом ярусе расположена гостиная, кухня, кабинет, санузел и топочная. На втором — три спальни с ванной. У дома продумана 21-метровая терраса. Цена вопроса в свободной планировке — от 95 080 рублей.

«За последний год из-за пандемии интерес к загородной недвижимости значительно вырос, в том числе к бюджетным домам. Если каркасная технология отработана, то сборный железобетон только набирает популярность. При этом такая технология, пожалуй, самый простой способ организовать комфортную загородную жизнь. Высота потолков в доме 2,75 м. Совместно с заказчиком мы можем внести какие-то изменения в проект. Также ведутся работы по расширению портфеля типовых проектов домов. Оборудование на заводе роботизировано и компьютеризировано. Это дает нам возможность отойти от типовых решений в сфере жилой недвижимости и создавать все больше домов с нестандартной архитектурой, креативными фасадами, новыми планировочными решениями», - отметили на заводе «Современные бетонные конструкции».

Чтобы начать работу, вначале стоит съездить на завод, чтобы посмотреть демо-коттеджи. При необходимости заключают договор на геологические и геодезические исследования. После заключения основного договора и получения разрешения на строительство — проектируют и возводят фундамент, изготавливают элементы домокомплекта, доставляют их на участок и собирают коттедж. На все уходит в среднем около 60 дней. На каждый дом готовят комплект проектной документации, заводская гарантия на бетон и производимые работы — 5 лет.

Коттеджи доступны в кредит до 7 лет по фиксированной ставке 17,13% годовых (в первый год — от 11,99%). Но при оплате собственными средствами дешевле: завод сделает скидку 10%.

Завод «Современные бетонные конструкции» запущен в 2014 году, а в декабре 2019 года его владельцем стала группа компаний «А-100 Девелопмент». Роботизированное производство находится под Минском в районе деревни Таборы, его годовая мощность — около 200 тысяч кв. м. Завод специализируется на изготовлении сборных железобетонных конструкций для жилых, офисных, торговых и социальных объектов. Предприятие работает как с застройщиками, так и с физическими лицами.