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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ»
17:43 22.06.2021
Администрация свободной экономической зоны «Могилев» 22 июня 2021 года зарегистрировала в качестве резидента СЭЗ компанию ООО «Генеральная система инвестиций».
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент планирует реализовать инвестиционный проект по производству многослойных панелей (сэндвич-панелей).
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