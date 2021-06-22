ЭКОНОМИКА РБ

ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ»

17:43 22.06.2021 Администрация свободной экономической зоны «Могилев» 22 июня 2021 года зарегистрировала в качестве резидента СЭЗ компанию ООО «Генеральная система инвестиций». Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент планирует реализовать инвестиционный проект по производству многослойных панелей (сэндвич-панелей).