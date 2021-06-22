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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА 10-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ MILEX-2021


17:37 22.06.2021

БГУ представит научные разработки на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая состоится с 23 по 26 июня на площадке спортивно-развлекательного комплекса Минск-Арена (пр-т Победителей, 111).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдет 10 новаций, среди которых автоматизированная система обработки полетной информации «ДВИНА-М». Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку, хранение и экспресс-анализ информации, привязку к цифровой карте местности и др.

В числе разработок БГУ комплекс для дистанционного зондирования Земли «Мультискан». Он используется для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта самолетов, вертолетов, беспилотников. Устройство может применяться для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. Кроме того, с его помощью можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание, сообщив в профильные службы.

Посетители выставки познакомятся также с электронными тренажерами для подготовки военных специалистов. Эта программа позволяет моделировать чрезвычайные действия и ситуации, оценивать теоретические знания и практические навыки обучаемых.

В число экспонатов БГУ войдут также многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter 2», макет университетского спутника BSUSat-2, радиопоглощающие материалы серии КУП, светопоглощающие композиционные материалы и др.

Выставка MILEX проводится с 2001 года и объединяет ведущие отечественные и мировые компании военного назначения. Является одной из самых крупных экспозиций в восточно-европейском регионе по демонстрации бронетанковой техники, авиации и ракетно-космических комплексов, аэрокосмических технологий, ракетного, артиллерийского и стрелкового вооружения системы ПВО малого и среднего радиуса действия и др.
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