|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА 10-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ MILEX-2021
17:37 22.06.2021
БГУ представит научные разработки на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая состоится с 23 по 26 июня на площадке спортивно-развлекательного комплекса Минск-Арена (пр-т Победителей, 111).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдет 10 новаций, среди которых автоматизированная система обработки полетной информации «ДВИНА-М». Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку, хранение и экспресс-анализ информации, привязку к цифровой карте местности и др.
В числе разработок БГУ комплекс для дистанционного зондирования Земли «Мультискан». Он используется для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта самолетов, вертолетов, беспилотников. Устройство может применяться для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. Кроме того, с его помощью можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание, сообщив в профильные службы.
Посетители выставки познакомятся также с электронными тренажерами для подготовки военных специалистов. Эта программа позволяет моделировать чрезвычайные действия и ситуации, оценивать теоретические знания и практические навыки обучаемых.
В число экспонатов БГУ войдут также многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter 2», макет университетского спутника BSUSat-2, радиопоглощающие материалы серии КУП, светопоглощающие композиционные материалы и др.
Выставка MILEX проводится с 2001 года и объединяет ведущие отечественные и мировые компании военного назначения. Является одной из самых крупных экспозиций в восточно-европейском регионе по демонстрации бронетанковой техники, авиации и ракетно-космических комплексов, аэрокосмических технологий, ракетного, артиллерийского и стрелкового вооружения системы ПВО малого и среднего радиуса действия и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2021
Курсы в банках
на 22.06.2021
Конвертация в банках
на 22.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте