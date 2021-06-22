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ЭКОНОМИКА РБ


В МАРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МИНЧАНАМ УСЛУГИ ПОЧИСТИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ


17:29 22.06.2021

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прокомментировали предлагаемые минчанам услуги почистить вентиляцию.

По информации ведомства, население сообщает о представителях ООО «БелБытВентиляция» и ООО «ГорВентиляция», которые ходят по квартирам и настойчиво предлагают заключать договоры на выполнение работ по чистке вентиляции.

«У потребителей отсутствует обязанность заключать договоры с названными организациями, так как обязательная проверка исправности системы вентиляции и чистка вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах выполняются в ходе технического облуживания жилых домов, а стоимость таких работ включена в тариф по техническому обслуживанию жилого дома. Предлагаемые ООО «БелБытВентиляция» и ООО «ГорВентиляция» работы по чистке вентиляции могут выполняться исключительно по желанию потребителей», - отметили в ведомстве.
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