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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ ОКОЛО 800 ТЫС. ЕДИНИЦ ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ


16:47 22.06.2021

Предприятия концерна «Беллегпром» в 2021 году планируют выпустить около 800 тыс. единиц одежды для учащихся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, к школьным базарам, которые традиционно начинают работать в конце июля, белорусские производители поставят в торговые сети весь произведенный ассортимент.

На сегодня в торговые объекты страны уже поступило порядка 100 тыс. изделий. Это одежда делового стиля, для занятий физкультурой, активного отдыха.

Одежду для школьников выпускают более 10 предприятий «Беллегпрома», самые крупные из них – «Славянка» (Бобруйск), «Світанак» (Жодино), солигорские «Калинка» и «Купалинка», пинское «Полесье», «Надэкс». В этом году они предложат покупателям широкий ассортимент, из которого 60% — новые модели.

Производители в этом году почти на 10% увеличили выпуск одежды для школы стиля casual, преимущественно эти изделия из трикотажных полотен. Такая одежда достаточно лаконична, но вместе с тем комфортна для учащихся.

Для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к детской одежде. Школьная коллекция представлена широким размерным рядом для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей – с регуляторами. Выпускаются также модели и для детей с нестандартной фигурой.

Дизайнеры постарались максимально учесть модные тенденции и требования, предъявляемые покупателями к школьному ассортименту, поэтому в новом школьном сезоне одежда порадует не только традиционно качественными материалами, но и свежими дизайнерскими решениями. Так, например, в спортивной одежде бренда TRIKTOK («Бобруйсктрикотаж») в карманах применена ткань, блокирующая излучение мобильных телефонов. В принтах — актуальная «гусиная лапка» и клетка, 3D-эффекты. Вместо классических брюк во многих коллекциях.

Модельный ряд детской обуви также обновлен. При ее изготовлении используются натуральные кожевенные либо текстильные материалы со стопроцентным содержанием натуральных волокон. В этом году планируется произвести 30 тыс. пар обуви для школьников.

Что касается кожгалантерейной продукции, предприятия выпускают в том числе рюкзаки и сумки с ортопедическими спинками для учащихся. Для безопасности детей предусмотрены светоотражающие элементы. В частности, «Галантэя» к новому учебному году поставит в торговые объекты страны более 20 тыс. рюкзаков. Цены будут стартовать от Br30. Есть портфели, сумки для обуви, папки для письменных принадлежностей, а также ремни.

Предприятия концерна постарались сохранить цены на школьный ассортимент на уровне прошлого года. Лишь на некоторые изделия в связи с подорожанием сырья цены повысились на 7-10%.
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