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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ МИНСКА ЗА НЕДЕЛЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПРИБАВИЛИ В ЦЕНЕ
16:24 22.06.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья Минска за неделю, с 14 по 21 июня 2021 года, вырос на 0,1% и составил 1242 $/м2.
Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последние семь дней выросла на 0,3% и равна на данный момент 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 $/м2 в пользу рынка новостроек.
Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек за неделю не изменилась и составляет по-прежнему 1323 $/м2.
Третью неделю подряд существенных изменений в уровне цен на квартиры в Минске не наблюдается.
В уровне предложения заметных изменений также не произошло: за последние семь дней количество объявлений о продаже квартир сократилось только на 0,3%. Причем равномерно по всем типам квартир, от «однушек» до 4-комнатных.
Среди районов города наибольшее сокращение числа выставленных на продажу объектов прослеживалось в Партизанском (-4%) и Московском (-3%). В других районах изменение уровень предложения практически не изменилось.
Средние цены квадратного метра квартир в Минске за неделю изменились в пределах +/-0,2%. Только 4-комнатные квартиры за этот период показали рост на 0,7%.
В районах города чаще прослеживался рост цен, наиболее существенный — в Первомайском (+1,4%), Партизанском (+1,1%) и Центральном (+0,8%) районах.
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