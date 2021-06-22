В Гомельской области розничный товарооборот в январе-мае 2021 г составил 2686,3 млн рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный оварооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в январе-мае 2021 г. составил 2 441,2 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 3645,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,9% к уровню января-мая 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 118,3 млн рублей, или 114,8% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.