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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 765 ТЫС. РУБЛЕЙ ВНЕСЛА В БЮДЖЕТ СЛОНИМСКАЯ ЧАСТНАЯ ФИРМА ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ


15:35 22.06.2021

Более 765 тыс. рублей уплатило в бюджет слонимское общество с ограниченной ответственностью (ООО) за необоснованное применение налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с декретом от 7 мая 2012 года №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Факт нарушения налогового законодательства выявлен Слонимским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, совместное общество с ограниченной ответственностью (СООО), зарегистрированное в 2012 году, в течение семи лет с обоснованно пользовалось налоговыми преференциями по Декрету №6. Чтобы продлить льготный налоговый режим, была реализована схема перевода предпринимательской деятельности СООО на другое юридическое лицо: в 2019 году была зарегистрирована новая фирма, но с тем же учредителем (он руководил обеими коммерческими структурами), тем же главным бухгалтером и тем же спектром деятельности.

Вновь созданному обществу с ограниченной ответственностью (ООО) была передана в аренду часть капстроений, транспортных средств и оборудования, а штат был в основном сформирован за счет бывших работников СООО, уволенных и трудоустроенных буквально на следующий день к новому нанимателю. Сохранились в полном объеме и взаимоотношения с поставщиками и покупателями.

Таким образом, деятельность СООО была фактически переведена на ООО, которое приняло «эстафету» налоговых льгот. Из-за их неправомерного применения слонимская коммерческая организация не уплачивала в 2019-2020 годах налог на прибыль и налог на недвижимость.

По результатам проведенных органами финансовых расследований проверочных мероприятий слонимское ООО в добровольном порядке уплатило в бюджет свыше 765 тыс. рублей налогов и пеней.
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