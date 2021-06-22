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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 411,5 ТЫС. - МИНЗДРАВ
14:45 22.06.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2021 года выросло до почти 411,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 411 тыс. 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 404 тыс. 240 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 215 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 398 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 724 теста. Всего в стране проведено 6 млн 667 тыс. 345 тестов.
Более 776,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 484,3 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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