Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с посольством нашей страны в ЮАР 21 июня 2021 г. провел видеоконференцию для белорусских предприятий, заинтересованных в экспорте продукции на рынки данного региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, более 30 эспортно ориентированным компаниям нашей страны была предоставлена возможность получить информацию о текущем положении экономик стран ответственности (ЮАР, Анголы, Зимбабве, Мозамбика, Намибии) и перспективных направлениях торгово-экономического сотрудничества непосредственно от посла Беларуси в ЮАР Александра Сидорука.

В ходе видеоконференции советники посольства Беларуси в ЮАР, закрепленные за соответствующими странами, ответили на вопросы белорусских предприятий об особенностях экспортных поставок в данный регион. Белорусских производителей интересовали вопросы сертификации, логистики, поиск контрагентов и дистрибьюторов. Вопросы касались широкого спектра продукции: светотехнической, электроустановочной, металлопроката, товаров медицинского назначения. Большое внимание было уделено условиям реализации пищевой продукции: мясной (в частности, мяса птицы), сахара, сгущенного молока, фруктовой и плодоовощной консервации.

В помощь экспортерам посольство Беларуси в ЮАР предоставило ряд бизнес-файлов с информацией о законодательных особенностях импорта продукции, таможенных тарифах, а также перечень деловых ассоциаций Юга Африки.

Среди принявших участие во встрече предприятий - ОАО «Амкодор», ОАО «БМЗ», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ГП «Молочный гостинец», Группа компаний «Литопласт», ОАО «Рогачевский МКК», ЗАО «Серволюкс Агро», ОАО ЗАО «Медицинское предприятие Симург», «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и другие.