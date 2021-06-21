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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛИСЬ НА 12,5%
13:44 22.06.2021
В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 28,8 млн тонн грузов, или 87,5% к январю-маю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 10,5 млрд тонно-километров, или 80,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 91,4 млн человек, или 93,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 630,6 млн пассажиро-километров, или 90,1% к уровню января-мая 2020 г.
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